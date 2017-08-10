Обшуки у кримських татар: окупанти затримали 4 осіб

96 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 13:03

У результаті обшуків у кримських татар в окупованому Росією Криму силовики затримали 4 осіб.

Про це повідомив у Facebook адвокат Еміль Курбедінов.

"Перебуваю в Білогірському районі, де був обшук. Заарештували 4 людей", - поділився він постом очевидця під ніком Alimdar Crimean Solidarity.

Водночас Кримська правозахисна група повідомила, що всі затримані - чоловіки з однієї сім'ї, обшук вже завершився. Таку інформацію активісти отримали від кримчанки Лілії Османовій.

"Обшук в Білогірському районі закінчився. Забрали всіх чоловіків з цієї сім'ї. Хотіли забрати одну сестру. Передумали. Сказали, викличуть на допит. Діти налякані. Вели себе грубо, залякували жінок. Навіть заборонили спілкуватися мобільним телефоном, щоб вони нікому ніякої інформації не давали", - пише Османова у Facebook.

Як повідомлялося раніше в четвер, в окупованому Криму з ранку озброєні російські силовики блокували вулицю в селі Новокленове Білогірського району, де живуть кримські татари. Передбачалося, що там проводяться обшуки і чергові затримання.

Українська правда

Теми: кримські татари Крим надзвичайна подія окупація права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Російські окупанти знову проводять обшуки у кримських татар 10 серпня 2017, 09:29
Чийгоз: Захищати цілісність країни – обов’язок. Вирок оголосять у вересні 9 серпня 2017, 15:12
В Криму завершується судилище над Чийгозом, адвокат вимагає виправдання 9 серпня 2017, 06:25
powered by lun.ua
Головні новини
Обшуки у кримських татар: окупанти затримали 4 осіб
У Києві біля вокзалу стріляли, є поранені
Окупанти кинули до в'язниці фігуранта справи про "кримських диверсантів"
Насіров не повертався на роботу - ДФС
Усі новини
Сваріться правильно

9 порад психолога, як при цьому не нашкодити стосункам

9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити