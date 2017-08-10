НАБУ отримало 411 скарг на своїх співробітників за половину 2017 року

525 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 13:45

З 1 січня по 30 червня цього року Національне антикорупційне бюро України отримало 411 скарг на своїх співробітників.

Про це йдеться в офіційній статистиці, опублікованій у газеті "Урядовий кур’єр" у четвер.

Також зазначається, що НАБУ провела 17 службових розслідувань.

При цьому 9 працівників бюро притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Так, 3 співробітників отримали догану, 1 -  попередження про неповну службову відповідність, 4 - зауваження, а ще одного працівника НАБУ звільнили.

Окрім того, у повідомлені зазначено, що на 2017 рік з бюджету виділено 794,1 млн грн на діяльність НАБУ. За першу половину цього року бюро витратило 218,3 млн грн.

 
 

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ обшукало кабінет судді Вищого адмінсуду 10 серпня 2017, 10:59
Стало відомо, кого затримали за розтрату грошей проекту "Стіна" 9 серпня 2017, 23:31
Полякову загрожує справа про незаконне збагачення 9 серпня 2017, 15:47
powered by lun.ua
Головні новини
Особливості безвізу: українців без зворотного квитка можуть зняти з рейсу
Обшуки у кримських татар: окупанти затримали 4 осіб
У Києві біля вокзалу стріляли, є поранені
Окупанти кинули до в'язниці фігуранта справи про "кримських диверсантів"
Усі новини
Одеса

Їж, пий, танцюй: як влаштований "Міський ринок їжі" в Одесі

Фото

Як екранізують роман Жадана "Ворошиловград"