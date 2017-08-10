Статус учасника бойових дій отримали 306 тисяч військових з АТО
Статус учасника бойових дій вже отримали 306 199 осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на сході України.
Про це повідомляє Державна служба у справах ветеранів війни та учасників АТО.
За даними служби, серед тих, хто отримав відповідний статус, також є 249 невійськових – це працівники підприємств, установ і організацій.
З військовослужбовців статус учасників бойових дій отримали:
- 206 673 представника Міністерства оборони;
- 32 444 бійця Міністерства внутрішніх справ;
- 28 890 військових Національної гвардії;
- 9 050 співробітника Служби безпеки України;
- 17 571 прикордонник;
- 1 919 осіб з Державної спеціальної транспортної служби;
- 423 представника Управління державної охорони;
- 742 особи - Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації;
- 4 220 рятівника Державної служби з надзвичайних ситуацій;
- 161 працівник Генеральної прокуратури;
- 3 341 поліцейський;
- 479 податківців з Державної фіскальної служби;
- 37 осіб – Служба зовнішньої розвідки.
Позбавлені статусу учасника бойових дій 96 осіб.
Як повідомлялося, станом на січень 2017 року статус учасника бойових дій обіймали 278 072 учасників АТО.
Українська правда
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