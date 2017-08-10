На наступному засіданні суду над Януковичем допитають Сергеєва

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Четвер, 10 серпня 2017, 15:12

Оболонський районний суд Києва продовжить розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді 15 серпня о 14:00.

Перерва була оголошена головуючим суддею Владиславом Дев'ятко після 4-годинного засідання в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Одну з причин перенесення суддя назвав необхідність його участі в розгляді іншої важливої ​​кримінальної справи.

На наступному засіданні у вівторок, 15 серпня, суд планує допитати свідка сторони обвинувачення - колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва.

Як відомо, раніше державний захисник Віктора Януковича попросив Оболонський районний суд звернутися про міжнародну правову допомогу до РФ для належного вручення йому повістки про виклик в суд. Проте суд відхилив це клопотання.

Після того, як Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.

2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Теми: Янукович ООН Росія суд
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