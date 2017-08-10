У НАБУ не кажуть, скільки витратили на спецоперацію із "агентом Катериною"

Глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник відмовився розповідати, скільки відомство витратило для проведення сцеоперації у "бурштиновій справі", бо "це секретна інформація".

Про це він повідомив на прес-конференції у четвер.

"Це секретна інформація. Все, що стосується спецоперації перебуває під грифом "цілком таємно", - відповів Ситник на запитання, скільки грошей витратило НАБУ для проведення спецоперації у так званій "бурштиновій справі".

Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що в "секретного агента Катерини", яка допомагала зібрати докази на нардепа Борислава Розенблата, все добре у житті.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачують виключеного з фракції БПП нардепа Борислава Розенблата в тому, що він і депутат з фракції "Народний фронт" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

У цій справі НАБУ, зокрема, задіяло "агента Катерину", якій Розенблат обіцяв за певну суму допомогти іноземній компанії отримати дозволи на видобуток бурштину в Україні.

Більше про "бурштинову справу", в якій фігурують Борислав Розенблат та Максим Поляков,читайте у статті "Ім'я Розенблата, або Доторканний Борислав не сміється".

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