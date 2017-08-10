У Києві попрощалися з Бережною

У церкві на території Києво-Печерської лаври відбулася церемонія прощання з колишнім депутатом від фракції Партії регіонів Іриною Бережною.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією видання, на церемонію прощання, серед інших, прийшли колишні народні депутати від фракції Партії регіонів Олена Бондаренко, Дмитро Добкін, також був головний редактор інтернет-видання "Страна.ua" Ігор Гужва.

Ігор Гужва (зліва), Дмитро Добкін (по центру) Фото: Радіо Свобода

За даними ТСН, попрощатись з Бережною також прийшли нардеп від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич, телеведуча Ольга Фреймут, режисер Алан Бадоєв, співачка Світлана Лобода зі своєю мамою, співачка Ані Лорак, телеведучий Анатолій Анатоліч із дружиною, колишній ректор Національного університету державної податкової служби Петро Мельник, колишня депутатка Ганна Герман, екс-очільник Запорізької ОДА, бізнесмен Євген Червоненко та багато інших.

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Як повідомлялося, 5 серпня вночі Ірина Бережна загинула в автомобільній катастрофі. Це сталося на трасі між Італією і Хорватією неподалік від узбережжя Адріатичного моря.