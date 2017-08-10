Новий адвокат Януковича заявляє, що не може з ним зв’язатися

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Четвер, 10 серпня 2017, 16:59

Новий адвокат президента-втікача Віктора Януковича Віталій Мешечек заявив, що досі не розмовляв з підзахисним та не має такої можливості.

Про це він розповів журналістам у четвер, передає "Укрінформ".

"Я думаю, що в подальшому ми побачимо, як розвиватимуться події, але все ж таки, для того, щоб повноцінно представляти інтереси і захищати Януковича в суді, я вважаю, що потрібно буде зв'язуватися для погодження якихось дій, позицій. Наразі можливості в мене зв'язатися немає (з Януковичем - ред.), я не зв'язувався", - сказав Мешечек.

Як повідомлялося, на наступному засіданні у вівторок, 15 серпня, суд планує допитати свідка сторони обвинувачення - колишнього постійного представника України в ООН Юрія Сергєєва.

Як відомо, раніше державний захисник Віктора Януковича попросив Оболонський районний суд звернутися про міжнародну правову допомогу до РФ для належного вручення йому повістки про виклик в суд. Проте суд відхилив це клопотання.

Після того, як Янукович відкликав своїх адвокатів із суду, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для його захисту.

2 серпня захист Януковича подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Теми: Янукович
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