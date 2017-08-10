Бойовики поранили українського військового, який перевіряв дорогу для Хуга

1136 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 17:05

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю повідомляє, що вже вдруге за останні два дні терористи ОРДО влаштовують збройні провокації на лінії розмежування.

Про це повідомляє Міністерство оборони України в четвер.

За даними СЦКК, цим бойовики створюють перешкоди роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з першим заступником голови місії Олександром Хугом.

Так, вранці в четвер особовий склад ЗСУ почав обстеження дороги на підконтрольній уряду території, по якій був запланований проїзд Хуга з підконтрольного бойовикам села Пікуза до Маріуполя, однак бойовики почали обстріл позицій ВСУ і поранили українського військового, що обстежував дорогу на наявність вибухонебезпечних пристроїв.

"Роботи з розмінування проводилися при наявних гарантіях безпеки з боку НЗФ ОРДО, які були офіційно передані російською стороною СЦКК", - зазначає українська сторона центру.

У результаті Хуг і співробітники СММ ОБСЄ так і не змогли проїхати до Маріуполя за запланованим маршрутом. За даними ОБСЄ, в той день в ОРДО ніякі роботи з розмінування вказаної ділянки дороги не проводилися.

Як повідомлялося, в підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікуза обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

9 серпня в СММ ОБСЄ заявили, що їхня камера на Донецькій фільтрувальній станції потрапила під обстріл і знищена.

Інтерфакс-Україна

Теми: АТО ОБСЄ надзвичайна подія Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нежіноче обличчя війни 10 серпня 2017, 15:09
Статус учасника бойових дій отримали 306 тисяч військових з АТО 10 серпня 2017, 14:14
Історія 25-го добробату. Від Дебальцевого до злиття 10 серпня 2017, 13:29
powered by lun.ua
Головні новини
У штабі АТО відповіли ОБСЄ, чому не розмінований міст в Щасті
Оприлюднено основні зміни у ЗНО-2018
Бойовики ОРДО знову обстріляли безпілотник ОБСЄ
Ситник впевнений, що суди гальмують справи Онищенка, Пасішніка та ОПЗ
Усі новини
Досвід

Двірник Паша. Як і навіщо юнак два місяці працював у ЖЕКу

Музика і настрій

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе