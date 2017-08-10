Бойовики ОРДО затримали патруль ОБСЄ

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.

Про це повідомляється в мікроблозі СММ ОБСЄ в соцмережі Twitter.

"Т.зв. "ДНР" затримали патруль СММ #ОБСЄ на 31 хв на блокпості біля Верхньошироківського; інші цивільні особи могли проходити. Порушення Мінська", - йдеться в повідомленні, опублікованому в четвер.

Раніше Українська сторона Спільного центру з координації та контролю повідомляє, що вже вдруге за останні два дні терористи ОРДО влаштовують збройні провокації на лінії розмежування.

За даними СЦКК, цим бойовики створюють перешкоди роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з першим заступником голови місії Олександром Хугом.

Українська правда