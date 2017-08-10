Справу про закупівлю касок і бронежилетів для ЗСУ передали до суду
Обвинувальні акти щодо фігурантів справи про закупівлі за завищеними цінами касок і бронежилетів для потреб Збройних Сил України направили до суду.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.
Згідно з інформацією, під час слідства загалом допитано більше 100 осіб, вилучено та досліджено понад 3 000 документів, проведено майже 30 ревізій та складних судових експертиз.
На підставі зібраних доказів 5 колишнім і нинішнім керівникам Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.367 (службова недбалість) та ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.
Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи, виконуючи (кожний в різний час) обов’язки директора Департаменту державних закупівель і начальника фінансового управління цього ж Департаменту, всупереч вимогам законодавства про звільнення від оподаткування операцій з постачання касок і бронежилетів для потреб ЗСУ, підписали низку угод про постачання таких спецзасобів за ціною з ПДВ.
"На підставі підписаних ними платіжних доручень Міністерство оборони протягом 2014-2015 років незаконно сплатило на рахунок підприємства-постачальника загалом 32,6 млн грн у вигляді податку на додану вартість. Крім того, додатковими угодами до окремих таких договорів було безпідставно збільшено ціну поставлених касок і бронежилетів, що призвело до зайвих витрат Міністерства на загальну суму понад 1,5 млн грн", - розповіли в ГПУ.
У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), учаснику і директору та головному бухгалтеру підприємства-постачальника, які привласнили кошти Міністерства оборони на суму 34,1 млн грн.
Обвинувальні акти щодо усіх вказаних осіб направлено до суду, на майно обвинувачених наклали арешт.
Українська правда
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