Найголовніше за день

95 переглядів
Четвер, 10 серпня 2017, 22:37

Добірка найважливіших новин за 10 серпня на Українській правді.

Про Насірова. Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров приходив у кабінет за особистими речами і не повертався на посаду, повідомили наші джерела.

Про безвіз. В аеропорту Івано-Франковська місцевій жительці відмовили у посадці на рейс МАУ Франківськ–Валенсія попри те, що вона мала право на подорож до Іспанії за біометричним паспортом.

Про суди. Голова НАБУ Артем Ситник заявляє, що щонайменше три гучних справи гальмуються в судах.

Про Арбузова. Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне, заочне, досудове розслідування щодо колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова.

Про переслидування у Криму. Одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів" Редвана Сулейманова підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив до 1 року 8 місяців колонії.

Про мост у Щасті. Збройні сили України розпочали розмінування мосту у місті Щастя Луганської області, проте змушені були їх призупинити, оскільки бойовики зі свого боку не дали гарантій безпеки.

Про ОБСЄ. Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.

Теми: Насіров Арбузов суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Насіров не повертався на роботу - ДФС 10 серпня 2017, 10:17
Суд арештував все майно Насірова, включно з нерухомістю 7 серпня 2017, 13:36
Ситник: НАБУ не може ініціювати позбавлення Насірова громадянства 28 липня 2017, 15:27
powered by lun.ua
Головні новини
Родичі одного з керівників Нацполіції придбали дороге майно після його підвищення
Бойовики ОРДО затримали патруль ОБСЄ
У штабі АТО відповіли ОБСЄ, чому не розмінований міст в Щасті
Оприлюднено основні зміни у ЗНО-2018
Усі новини
Воїни світла

Як литовець та українка повертають ветеранів до життя

Чорнобиль

"Чормет": уривок із книги письменника і дослідника Маркіяна Камиша