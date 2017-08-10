Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 10 серпня на Українській правді.

Про Насірова. Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров приходив у кабінет за особистими речами і не повертався на посаду, повідомили наші джерела.

Про безвіз. В аеропорту Івано-Франковська місцевій жительці відмовили у посадці на рейс МАУ Франківськ–Валенсія попри те, що вона мала право на подорож до Іспанії за біометричним паспортом.

Про суди. Голова НАБУ Артем Ситник заявляє, що щонайменше три гучних справи гальмуються в судах.

Про Арбузова. Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне, заочне, досудове розслідування щодо колишнього першого віце-прем’єра Сергія Арбузова.

Про переслидування у Криму. Одного з обвинувачених у справі про "кримських диверсантів" Редвана Сулейманова підконтрольний Кремлю Залізничний районний "суд" Сімферополя засудив до 1 року 8 місяців колонії.

Про мост у Щасті. Збройні сили України розпочали розмінування мосту у місті Щастя Луганської області, проте змушені були їх призупинити, оскільки бойовики зі свого боку не дали гарантій безпеки.

Про ОБСЄ. Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.