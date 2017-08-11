Саакашвілі прибув до Угорщини

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 00:58

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі приїхав до Угорщини.

Про це він повідомив у facebook.

"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу і його дружині, українській принцесі Анастасії", - написав він, опублікувавши фотографію біля монументу.

Як повідомлялось, раніше екс-президент Грузії відвідав Вільнюс, а перед тим, 4 серпня, скориставшись, за його словами,  біометричним закордонним паспортом України,  прилетів до Польщі.

Водночас, в українській Держприкордонслужбі заявляли, що при спробі перетнути український кордон прикордонники вилучать у Саакашвілі паспорт громадянина України і не впустять його до країни.

Як відомо, президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України. Адміністрація президента це підтвердила 27 липня.

Із 12 з 15 членів Комісії з питань громадянства при президенті України, які були на засіданні 26 липня, лише один утримався, решта 11 підтримали припинення українського громадянства Саакашвілі.

Сам політик у цей час був у Сполучених Штатах Америки.

Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства України на підставі анкети, під якою стоїть не його підпис. Політик грузинського походження пояснив, що в Україні підписується кирилицею, і показав свій підпис.

Саакашвілі планував повернутися до України й відстояти громадянство у суді.

Водночас, джерела в керівництві Генеральної прокуратури України заявили, що якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий, третій, запит про екстрадицію, – його видадуть.

Теми: Саакашвілі громадянство паспорт
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