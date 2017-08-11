Трамп вважає свої погрози КНДР недостатньо жорсткими

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 01:47

Президент США Дональд Трамп вважає, що його заява по Північній Кореї, в якому він погрожував обрушити на КНДР "вогонь і лють", було недостатньо жорстким.

Про це глава Білого дому заявив, в своєму гольф-клубі в Нью-Джерсі, де він проводить відпустку, пише DW.com.

За його словами, північнокорейському режиму варто було б "дуже і дуже остерігатися" навіть думати про напад на США. КНДР варто було б взяти себе в руки, в іншому випадку вона зіткнеться з труднощами, в які потрапляло дуже мало країн.

Трамп заявив, що на сто відсотків упевнений в підтримці американських військових. У той же час Вашингтон, за його словами, завжди повинен бути готовим до переговорів.

Позитивно відгукнувшись про нові санкції, які ухвалила Рада Безпеки ООН проти режиму КНДР, президент США в той же час засумнівався в тому, що вони приведуть до бажаного результату. За його словами, вони не змусять Пхеньян змінити свою поведінку, яке є результатом безуспішних переговорів протягом десятиліть.

Як повідомлялося, КНДР повторила погрозу запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу,  Пентагон підготував план превентивного удару по приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію, яка підсилює санкції проти Північної Кореї. Нові санкції фактично позбавлять Пхеньян однієї третини річного доходу від експорту, який становить $ 3 млрд на рік.

Північна Корея засудила останні санкції ООН, заявивши, що вони порушують її суверенітет. Пхеньян пообіцяв "справедливу відповідь" на санкції, не уточнивши, проте, в чому він буде полягати.

Теми: США Північна Корея
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