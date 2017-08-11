Трамп подякував Путіну за висилку американських дипломатів

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 02:15

Президент США Дональд Трамп подякував російському президенту Володимиру Путіну за вимогу вислати 755 співробітників американської дипломатичної місії з Росії.

Про це повідомляє BBC.

Виступаючи перед журналістами в Нью-Джерсі, він сказав, що хоче подякувати російському лідерові за економію американських грошей.

"Я хочу подякувати йому, тому що ми намагаємося скоротити наш фонд заробітної плати і, хоча я стурбований, я дуже вдячний, що він відпустив велику кількість людей", - сказав він.

Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.

30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.

Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.

При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.

Теми: США Росія
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