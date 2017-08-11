Трамп подякував Путіну за висилку американських дипломатів
Президент США Дональд Трамп подякував російському президенту Володимиру Путіну за вимогу вислати 755 співробітників американської дипломатичної місії з Росії.
Про це повідомляє BBC.
Виступаючи перед журналістами в Нью-Джерсі, він сказав, що хоче подякувати російському лідерові за економію американських грошей.
"Я хочу подякувати йому, тому що ми намагаємося скоротити наш фонд заробітної плати і, хоча я стурбований, я дуже вдячний, що він відпустив велику кількість людей", - сказав він.
Як відомо, 28 липня Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 осіб в РФ і повідомила, що забороняє посольству США користуватися складськими приміщеннями в Москві і дачею в Срібному бору.
30 липня Путін заявив, що Росію повинні будуть залишити 755 працівників американських дипмісій.
Йдеться про співробітників посольства США в Москві і консульств в Єкатеринбурзі, Владивостоці і Санкт-Петербурзі.
При цьому колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумніви, що в Росії є аж 755 дипломатів Сполучених Штатів.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США вирішать, як відповісти на висилку дипломатів з Росії до 1 вересня.
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