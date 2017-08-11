Китай звинуватив США у порушенні його територіальних вод

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 02:39

МЗС КНР висловило обурення тим, що американський есмінець зайшов у Південно-Китайському морі у район, на який претендує Пекін.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Раніше американські представники повідомили агентству Reuters, що есмінець ВМС США пройшов біля штучного рифу Місчіф, поблизу архіпелагу Спратлі. Цей район є предметом територіальної суперечки між Китаєм і його сусідами.

У липні 2016 року Пекін відмовився визнати законним рішення міжнародного третейського суду у Гаазі, який постановив, що Китай не має історичних прав на території у Південно-Китайському морі. Його претензії не визнають В’єтнам, Філіппіни, Малайзія та Індонезія.

США наполягають на необхідності забезпечення режиму свободи мореплавання згідно з міжнародними законами.

Теми: Китай США
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