Житель КНДР морем втік до Південної Кореї

Житель Північної Кореї переправився до Південної Кореї, перетнувши кордон морем.

Про це повідомили в Об'єднаному комітеті штабів Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

За словами військових, перебіжчик був врятований на острові Гьйодон, поблизу кордону в Жовтому морі в ніч на 11 серпня.

Поки не з’ясовано, як 20-річний чоловік перетнув морський кордон у південну сторону. За словами військових, під час спостереження за прикордонним районом Південнокорейський морський піхотинець виявив утікача і вирушив на допомогу.

Повідомляється, що минулого місяця п'ять жителів КНДР перетнули морський кордон у Японському морі на невеликому човні.

Загалом цього року 11 жителів КНДР втекли до Південної Кореї, а 2016 року таких випадків було 7.