Депутати Бундестагу хочуть більше німецької мови в інституціях ЄС після Brexit

636 переглядів
П'ятниця, 11 серпня 2017, 08:49

Троє членів німецького Бундестагу попросили канцлерку Ангелу Меркель зробити все необхідне, щоб інституції ЄС більше використовували німецьку мову після Brexit.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська правда.

Депутати цього року також зустрілися з німецьким єврокомісаром Гюнтером Еттінгером, щоб пролобіювати дане питання.

"Це добре, якщо після Brexit дві інші офіційні мови Європейського Союзу, французька та німецька, будуть більше використовуватися", - повідомив Йоганнес Зінгхаммер, депутат від Баварського ХДС.

Зінгхаммер є одним із п'яти віце-президентів Бундестагу.

"Англійська мова все ще буде мати домінуючу роль після Brexit, яка не зміниться. Але я думаю, що є сенс більше використовувати французьку та німецьку", - сказав він.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Путін хоче дозволу використовувати ППО на кордоні Білорусі та України
Хроніка 11 серпня. Медведєв атакує Ющенка, а росіян опитують про напад на Україну
АТО: 15 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув
Єнін: Пропуск Саакашвілі в Україну можливий лише після оформлення візи
Усі новини
Інтерв'ю

Психоаналитик: XXI век может стать последним в развитии человечества

Історія

Український учень Лютера: Станіслав Оріховський-Роксолан