Суд арештував майно екс-слідчого ГПУ Суса

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 10:15

Солом'янський райсуд Києва заарештував 2 квартири, 2 земельні ділянки й автомобіль колишнього слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури Дмитра Суса.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".

Також суд заарештував гараж Суса. Про арешт майна клопотав детектив Національного антикорупційного бюро.

При цьому детектив просив розглянути клопотання без виклику Суса і його захисників.

Одна із заарештованих квартир має площу 42 кв. м і знаходиться в Києво-Святошинському, а друга площею 33,7 кв. м - в Хмельницькому. Узята під арешт машина - Skoda Octavia Combi RS 2015 року випуску.

Як повідомлялося, 27 липня Солом'янський суд відправив Суса під цілодобовий домашній арешт. Після цього правоохоронці наділи на нього електронний браслет стеження.

НАБУ підозрює екс-слідчого у розкраданні понад 400 тисяч гривень та декларуванні недостовірної інформації.

Теми: Генпрокуратура суд арешт
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