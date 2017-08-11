Бойовики не пустили патрулі ОБСЄ на окуповану землю та в бік кордону з РФ

316 переглядів
П'ятниця, 11 серпня 2017, 12:32

Озброєні терористи ОРДО завадили двом патрулям ОБСЄ проїхати на окуповані території та у напрямку українсько-російського кордону.

Про це повідомляє СММ у своєму звіті від 9 серпня.

"Озброєний член "ДНР" на блокпості, розташованому на автошляху Е58 на північ від Новоазовська, не дозволив патрулю СММ проїхати ані до Новоазовська, ані на схід у напрямку кордону з Російською Федерацією", - йдеться в документі.

Терорист пояснив свої дії тим, що проїзд патруля через цей блокпост не був узгоджений заздалегідь.

Аналогічний випадок стався на околиці окупованого бойовиками ОРДО села Олександрівське. Тут озброєний терорист повідомив про те, що патрулю СММ не дозволено проїжджати далі у напрямку окупованого села Маркине через те, що в цьому районі проводяться військові навчання.

Місія поінформувала про обидва інциденти Спільний центр з контролю й координації.

Як повідомлялося 10 серпня, патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей. Це сталося на блокпості біля Верхньошироківського.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: На Донбасі в 3-7 разів збільшилась кількість вибухів
У Кличка на картинках показали, як заплатити за парковку
Путін хоче дозволу використовувати ППО на кордоні Білорусі та України
Хроніка 11 серпня. Медведєв атакує Ющенка, а росіян опитують про напад на Україну
Усі новини
Фото

12 тисяч щасливих людей на 11-му фестивалі "Бандерштат"

Туберкульоз – це…

Тест "на здоров'я", обізнаність та уважність