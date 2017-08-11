З'явилися подробиці українських втрат на Донбасі минулої доби

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:19

Протягом доби 10 серпня в зоні проведення АТО загинув один військовий ЗСУ, ще один отримав поранення. Обидва випадки сталися на Донеччині через підрив на міні та обстріл снайпера.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Один воїн загинув. Це сталося через підрив на міні в районі Пісок (Донецька область – ред.). Ще один військовослужбовець отримав поранення в результаті обстрілу ворожим снайпером. Він отримав це поранення під час обстеження ділянки дороги, що веде з окупованого села Пікузи у напрямку Маріуполя (Донецька область – ред.)", - розповів він.

Лисенко додав, що цією дорогою було заплановано проїзд делегації моніторингової місії ОБСЄ на чолі з першим заступником голови СММ Александром Хугом.

Як повідомлялося, у районі проведення АТО минула доба відзначилась зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних сил України з боку російсько-окупаційних угруповань. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, здебільшого використовуючи стрілецьку зброю і гранатомети.

Євген Кізілов, УП

Теми: АТО Донбас жертви
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