З'явилися подробиці українських втрат на Донбасі минулої доби

Протягом доби 10 серпня в зоні проведення АТО загинув один військовий ЗСУ, ще один отримав поранення. Обидва випадки сталися на Донеччині через підрив на міні та обстріл снайпера.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Один воїн загинув. Це сталося через підрив на міні в районі Пісок (Донецька область – ред.). Ще один військовослужбовець отримав поранення в результаті обстрілу ворожим снайпером. Він отримав це поранення під час обстеження ділянки дороги, що веде з окупованого села Пікузи у напрямку Маріуполя (Донецька область – ред.)", - розповів він.

Лисенко додав, що цією дорогою було заплановано проїзд делегації моніторингової місії ОБСЄ на чолі з першим заступником голови СММ Александром Хугом.

Як повідомлялося, у районі проведення АТО минула доба відзначилась зменшенням інтенсивності обстрілів позицій Збройних сил України з боку російсько-окупаційних угруповань. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я, здебільшого використовуючи стрілецьку зброю і гранатомети.

Євген Кізілов, УП