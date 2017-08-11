В СІЗО утримуються понад 120 українських військових

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:22

В слідчих ізоляторах перебувають понад 120 українських військових, з них понад 100 - на контрольованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив представник Військової служби правопорядку Збройних сил України полковник Сергій Частюк на брифінгу у Києві, передає "УНІАН".

"За наявною інформацією, на цей час в слідчих ізоляторах на території України за рішенням судів утримується під вартою понад 120 військовослужбовців ЗСУ, причому на території Донецької та Луганської області в цих установах утримуються понад 100 військовослужбовців", - зазначив Частюк.

Теми: СІЗО
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