ОБСЄ: З початку 2017 року на Донбасі загинули 62 мирних жителів

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 13:44

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ станом на 9 серпня.

"За період з 24 липня по 8 серпня троє цивільних осіб загинули, ще десять отримали поранення. Це збільшило загальну кількість підтверджених Місією жертв (поранених та загиблих - УП.) серед мирного населення за 2017 до 345 осіб, 62 з яких - зі смертельним результатом", - зазначається у звіті.

Як повідомлялося, станом на 9 серпня спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів у порівнянні з минулою добою.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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