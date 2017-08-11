На Донбасі на 55% більше почали стріляти із забороненої зброї - ОБСЄ
СММ ОБСЄ заявляє про зростання рівня насилля на лінії розмежування в зоні проведення АТО.
Про це у п'ятницю повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.
"Продовж тижня ми спостерігали зростання рівня насилля вздовж лінії зіткнення. Кількість порушень режиму припинення вогню зафіксованих СММ ОБСЄ підвищилась на 55%. Особливо занепокоєння викликало широке застосування зброї, забороненї Мінськими домовленостями", - сказав він.
"СММ ОБСЄ зареєструвала принаймні 547 випадків застосування реактивних систем залпового вогню, інших одиниць артилерії та мінометів", - додав він.
Хуг додав, що останні 5 днів перебуває на Донбасі.
Як відомо, спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів протягом лише одного дня.
Українська правда
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