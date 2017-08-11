Лавров розповів російській молоді про "бал неонацистів на Україні"  

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що військовими діями не досягнути покращення "прав жителів Донбасу".

Про це він сказав під час молодіжного форуму, передає російське агентство "ТАСС".

"У наших інтересах зберегти цей унікальний документ - мінські домовленості, які реально забезпечують права жителів Донбасу. Альтернатива - війна, я думаю, ніхто тут не хоче війни з Україною", - сказав він.

Лавров також заявив, що "радикали і неонацисти правлять балом на Україні" і їх потрібно "змусити знати своє місце, виконувати те, під чим вони підписалися".

Як відомо, у квітні Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй зобов'язав Україну і Росію повністю виконувати всі положення досягнутих в Мінську домовленостей.

Під час останньої телефонної розмови "нормандської четвірки" канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що вважають неприпустимим будь-які заяви, які підривають територіальну цілісність України.

За даними української сторони, на непідконтрольній території Донбасу перебуває від 4 до 5 тисяч російських військовослужбовців.