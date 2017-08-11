В Україні показали, куди можуть долетіти російські ракети з Криму

Росія наростила військові сили в окупованому Криму, що потенційно становить загрозу усій Європі.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Так, у грудні 2015 року Чорноморський флот РФ поповнився двома малими ракетними кораблями "Зелений діл" та "Серпухов", оснащених ракетними комплексами "Калібр-НК". За інформацією воєнних експертів та повідомленнями російських ЗМІ, зазначені ракетні комплекси в разі використання ракет типу ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) дозволяють уражувати цілі на відстанях до 2500 км", - йдеться у повідомленні.

У МінТОТ зазначають, що в разі розміщення таких кораблів у Криму, в радіусі їхнього ураження опиняються практично усі європейські країни, а також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт - Суецький канал.

"Російська Федерація свідомо робить ставку на кораблі подібного типу, тому що Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року забороняє наземне базування крилатих ракет аналогічних ЗМ-14 за дальністю, в той же час корабель-носій таких ракет - порівняно недорогий і користується перевагою ведення вогню з акваторій, де він може перебувати під захистом берегових сил", - наголошують у міністерстві.

Також прес-служба зазначає, що 19 серпня 2016 року саме кораблі "Зелений діл" та "Серпухов", які на той момент входили до складу Чорноморського флоту Росії, здійснили три ракетні удари по Сирії.