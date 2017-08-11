Українців серед постраждалих у Єгипті немає

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П'ятниця, 11 серпня 2017, 20:49

Українці не постраждали в результаті зіткнення двох пасажирських потягів поблизу єгипетського міста Александрія.

Про це повідомляється в Twitter Департаменту консульської служби МЗС.

"Консул повідомляє, що, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих і загиблих в Єгипті немає", - йдеться у повідомленні.

За останньою інформацією, внаслідок зіткнення поїздів загинули 36 людей, 123 отримали травми.

Українська правда

Теми: Єгипет
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