У 2017 році 600 тис сирійців повернулися додому - ООН

Більш 600 тисяч сирійських біженців повернулися до своїх домівок з січня по липень 2017 року.

Про це в п'ятницю, 11 серпня, повідомила Міжнародна організація з міграції в Женеві, передає DW.

Більше 80 відсотків з них були внутрішньо переміщеними особами, решта - біженцями в Туреччині, Лівані, Йорданії та Іраку.

Відзначається, що причинами повернення виступили надії захистити своє майно і віра в те, що економічна і безпекова ситуація в Сирії покращилися.

За даними ООН, всього понад 11 млн сирійців, близько двох третин населення країни, знаходяться за межами Сирії. Їх організоване повернення не видається можливим, поки конфлікт, який почався в 2011 році, триває.

Всього в світі налічується близько 65,6 мільйона осіб, які вимушено залишили свої будинки. Сирія залишається головною країною-джерелом внутрішніх переселенців і біженців у всьому світі.