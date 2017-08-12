Штаб АТО: Проводиться перевірка через поставки військовим неякісної води

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Субота, 12 серпня 2017, 02:47

За фактом забезпечення неякісною водою однієї з військових частин в зоні АТО проводиться перевірка.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Інформація, стосовно фактів постачання неякісної води для приготування їжі у батальйон окремої гірсько-штурмової бригади наразі перевіряється. У особового складу скарг та заяв щодо захворювань не виявлено", - йдеться в повідомленні.

"Керівництвом штабу АТО ініційована перевірка постачання технічної води. Водночас нагадуємо, що тилові підрозділи постійно відслідковують інформацію щодо фактів постачання неякісної води військовослужбовцям ЗС України", - відзначили в штабі.

У штабі також підкреслили, що в даний час військовослужбовці в зоні АТО повністю забезпечені якісною питною водою.

Теми: АТО
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