ООН: 586 тис людей на Донбасі не можуть отримати пенсію або соцдопомогу

586 тисяч українців, які проживають в зоні конфлікту на Донбасі, з минулого року не можуть отримати пенсії і соцвиплати.

Про це повідомили в Управлінні ООН у справах біженців (УВКБ), передає Центр новин ООН.

"586 тисяч громадян України, які проживають в зоні конфлікту, не отримують пенсій і соціальних виплат з початку минулого року оскільки вони не пройшли реєстрацію, введену урядом країни. В УВКБ закликають українську владу забезпечити виплати для всіх громадян, незалежно від місця їх проживання", - йдеться в заяві.

В УВКБ відзначили, що тільки за червень через блокпости, встановлені вздовж лінії зіткнення, пройшло більше мільйона людей.

"Людям доводиться вистоювати довгі черги на блокпостах при повній відсутності будь-яких послуг. Їм ніде взяти питну воду, немає даху над головою на випадок поганої погоди і немає доступу до медичної допомоги", - заявив представник Управління Андрій Махесіч.

Крім того, в заяві йдеться про те, що в зоні конфлікту пошкоджено близько 700 школ.В цьому році 89 шкіл відновили. Також близько 10 тисяч будинків терміново потребують ремонту. Від 40 до 60 будівель поблизу лінії зіткнення отримують ушкодження щотижня.