Цигикал: Підрозділи Держприкордонслужби укомплектовані на 60-70%

Підрозділи Державної прикордонної служби укомплектовані на 60-70%.

Про це заявив глава ДПСУ Петро Цигикал в ефірі 5 каналу, передає liga.net.

За його словами, восени будуть звільнятися строковики, тому на деякий час буде "провал" в особистому складі - близько трьох тисяч осіб. Надалі заповнювати нестачу будуть тільки за рахунок контрактників.

Він зауважив, що зараз увага прикордонників направлена на придністровський сегмент, кордон з Росією і білоруський кордон.

З 14 по 20 вересня пройдуть спільні стратегічні навчання армій РФ і Білорусі Захід-2017. Військові РФ почали прибувати в Білорусь в кінці липня. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більше угруповання військ - до 100 тисяч осіб.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що Росія може використовувати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України і Європи.