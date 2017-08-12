Цигикал: Підрозділи Держприкордонслужби укомплектовані на 60-70%

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Субота, 12 серпня 2017, 05:58

Підрозділи Державної прикордонної служби укомплектовані на 60-70%.

Про це заявив глава ДПСУ Петро Цигикал в ефірі 5 каналу, передає liga.net.

За його словами, восени будуть звільнятися строковики, тому на деякий час буде "провал" в особистому складі - близько трьох тисяч осіб. Надалі заповнювати нестачу будуть тільки за рахунок контрактників.

Він зауважив, що зараз увага прикордонників направлена на придністровський сегмент, кордон з Росією і білоруський кордон.

З 14 по 20 вересня пройдуть спільні стратегічні навчання армій РФ і Білорусі Захід-2017. Військові РФ почали прибувати в Білорусь в кінці липня. Офіційно заявлено участь до 13 тисяч військових, неофіційні дані говорять про значно більше угруповання військ - до 100 тисяч осіб.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що Росія може використовувати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України і Європи.

Теми: Прикордонна служба
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