Жителям Гуаму роздають листівки з рекомендаціями на випадок атаки КНДР

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Субота, 12 серпня 2017, 06:27

Влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких зазначено, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.

Про це пише The Washington Post.

Брошури надруковані на двох сторінках. Перше з попереджень - не дивитися на спалах або вогняну кулю, так як це може засліпити.

Також в листівці повідомляється, як визначити безпечний притулок. Надруковані рекомендації, як позбутися від одягу, в разі потрапляння на нього радіоактивних матеріалів, як очистити шкіру і волосся.

Раніше КНДР заявила про плани запустити ракети середньої дальності по району Тихого океану, в якому розташована американська військова база на острові Гуам.

У свою чергу, як повідомлялося, Пентагон підготував план превентивного ударупо приблизно 20 об'єктах Північної Кореї, він буде виконаний в разі наказу президента США Дональда Трампа.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що подальші ядерні загрози США "зустрінуть вогнем, гнівом і відвертою силою, яких цей світ ще раніше не бачив".

Теми: США КНДР
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