Доба в АТО: Бойовики били 20 разів, 1 боєць ЗСУ підірвався на міні

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Субота, 12 серпня 2017, 06:50

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 20 разів відкривали вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Внаслідок бойових дій 3 українських захисників були пораненні, ще 3 отримали бойові травми, один – загинув, підірвавшись на міні", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку біля Щастя і Новотошківського по українських позиціях терористи били з мінометів і гранатометів. По опорних пунктах ЗСУ біля Сизого бойовики випустили щонайменше 5 мін калібру 120 мм. Крім того, вночі, бандити майже півгодини били з 120 мм міномета по українських укріпленнях в районі Кримського.

На Приморському напрямку з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї бойовики двічі обстрілювали спостережний пункт сил АТО неподалік Лебединського. Також збройні провокації сепаратистів зафіксовані в районі Мар'їнки.

На Донецькому напрямку близько 21:00 в результаті обстрілу українських позицій з гранатометів і великокаліберних кулеметів на околицях Авдіївки, отримав поранення один військовий ЗСУ. У відповідь українські бійці дозволеними засобами ураження оперативно накрили позиції бойовиків.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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