У МЗС підтвердили затримання українців біля узбережжя Іспанії
Департамент консульської служби МЗС підтвердив інформацію про затримання іспанськими правоохоронними органами неподалік від порту Альмерія екіпажу судна, членами якого є 11 громадян України.
Про це йдеться в суботу на сторінці департаменту в Facebook.
"Затримання відбулося на підставі Віденської конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та за згоди держави прапора судна. Причина затримання – підозра у перевезенні забороненого вантажу", - йдеться в повідомленні.
У департаменті зазначили, що консул підтримує постійний контакт з керівництвом правоохоронних органів, у провадженні яких перебуває справа. Затриманих громадян України забезпечено державним адвокатом та україномовним перекладачем.
"За результатами контакту консула з адвокатом встановлено, що стан затриманих - задовільний, скарг на умови тримання немає", - повідомили в департаменті консульської служби МЗС.
Як повідомлялося, у п'ятницю іспанське видання El Mundo написало, що біля південного узбережжя Іспанії затримали торговельне судно, що перевозило 18 тонн гашишу, на борту були 11 громадян України.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.