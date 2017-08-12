У МЗС підтвердили затримання українців біля узбережжя Іспанії

Департамент консульської служби МЗС підтвердив інформацію про затримання іспанськими правоохоронними органами неподалік від порту Альмерія екіпажу судна, членами якого є 11 громадян України.

Про це йдеться в суботу на сторінці департаменту в Facebook.

"Затримання відбулося на підставі Віденської конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин та за згоди держави прапора судна. Причина затримання – підозра у перевезенні забороненого вантажу", - йдеться в повідомленні.

У департаменті зазначили, що консул підтримує постійний контакт з керівництвом правоохоронних органів, у провадженні яких перебуває справа. Затриманих громадян України забезпечено державним адвокатом та україномовним перекладачем.

"За результатами контакту консула з адвокатом встановлено, що стан затриманих - задовільний, скарг на умови тримання немає", - повідомили в департаменті консульської служби МЗС.

Як повідомлялося, у п'ятницю іспанське видання El Mundo написало, що біля південного узбережжя Іспанії затримали торговельне судно, що перевозило 18 тонн гашишу, на борту були 11 громадян України.

Українська правда