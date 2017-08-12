"Свобода" заявляє про побиття депутата на акції проти забудови в Києві

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Субота, 12 серпня 2017, 17:50

ВО "Свобода" заявляє про напад на депутата Київської міськради від цієї партії Володимира Назаренка.

Як повідомляє прес-служба політсили, напад стався увечері 11 серпня під час акції протидії незаконній забудові у Дніпровському районі Києва.

Підкравшись ззаду, злодій ударив свободівця по голові залізною трубою. Націоналіста госпіталізували та наклали декілька швів.

У партії заявили, що до акції прямої дії свободівці вдалися, оскільки звернення щодо порушення закону під час будівництва, спрямовані до МВС та дозвільних інстанцій, не дали результату.

Українська правда

Теми: Київ Свобода
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