"Свобода" заявляє про побиття депутата на акції проти забудови в Києві
ВО "Свобода" заявляє про напад на депутата Київської міськради від цієї партії Володимира Назаренка.
Як повідомляє прес-служба політсили, напад стався увечері 11 серпня під час акції протидії незаконній забудові у Дніпровському районі Києва.
Підкравшись ззаду, злодій ударив свободівця по голові залізною трубою. Націоналіста госпіталізували та наклали декілька швів.
У партії заявили, що до акції прямої дії свободівці вдалися, оскільки звернення щодо порушення закону під час будівництва, спрямовані до МВС та дозвільних інстанцій, не дали результату.
Українська правда
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