Міжнародний суд передбачить кошти для розслідування війни РФ у Грузії 2008 року

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Субота, 12 серпня 2017, 17:59

Міжнародний кримінальний суд у бюджеті на 2018 рік визначить ресурс, необхідний для розслідування російсько-грузинської війни 2008 року.

Про це пише "Грузия Online" з посиланням на інтерв'ю прес-спікера МКС Фаді ель-Абдала.

"Асамблея країн-членів МУС відповідальна за те, щоб суд мав достатні фінансові ресурси в рамках свого мандата. Всі країни-члени вносять фінансовий вклад в бюджет МКС, що включає мобілізацію ресурсів, необхідних також для продовження розслідування ситуації Грузії. Суд готує бюджет 2018 року , який передбачає продовження розслідування і буде співпрацювати з асамблеєю для затвердження цього бюджету у грудні (2017 року)", - зазначив він.

У Міжнародному суді зазначають, що у поточному розслідуванні серпневої війни 2008 року офіс прокурора керується основними принципами незалежності, неупередженості та об'єктивності.

Також в МУС припустили, що члени-країни Римського статуту, які фінансують розслідування Міжнародного кримінального суду, можуть скоротити бюджет для розслідування злочинів війни у  різних регіонах.

Експерти пов'язують це, крім іншого, зі зростанням російського впливу на країни-члени Римського статуту.

Государства-участники МУС, ратифицировавшие и не ратифицировавшие Римский статус, по состоянию на февраль 2012 года.
Держави-учасниці МКС, що ратифікували і не ратифікували Римський статут, станом на лютий 2012 року.

Як відомо, влітку 2008 року відбулося військове вторгнення РФ на територію грузинської Південної Осетії, після 5-денної війни Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Президент РФ Володимир Путін відвідував самопроголошену Абхазію у 2013 році. Після кількарічної перерви Путін знову відвідав Абхазію, у серпні 2017 року та зустрівся з лідером невизнаної республіки Раулем Хаджимбою. 

У Держдепартаменті США заявили, що візит Путіна до Абхазії був "недоречним", також візит Путіна засудили в НАТО.

Теми: Росія Грузія війна суд
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