Екс-канцлера Німеччини Шредера висунули у незалежні директори "Роснефти"

Уряд Росії висунув екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера і ще трьох кандидатів в якості незалежних директорів "Роснефти", а також трьох кандидатів - до ради директорів компанії в якості представників РФ.

Як повідомляє ТАСС, відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду РФ.

В якості незалежних директорів, крім Шредера, висунуто колишнього скарбника компанії ExxonMobil Дональда Хамфріза, керуючого директора компанії Nord Stream AG Артура Маттіаса Варніга та професора кафедри НДУ ВШЕ Олега Вьюгіна.

Кандидатами до ради директорів стали глава Міненерго Олександр Новак, помічник президента РФ Андрій Бєлоусов та глава "Роснефти" Ігор Сєчін.

Наразі у раді директорів "Роснефти" - 9 осіб. Як заявив Сєчін, "Роснефть" планує розширити чисельність ради директорів до 11 осіб.

"Роснефть" планує провести позачергові збори акціонерів 29 вересня у Санкт-Петербурзі, де обговорять питання про виплату дивідендів за перше півріччя 2017 року та обрання членів ради директорів компанії.

Раніше росЗМІ з посиланням на джерела в російському уряді і "Роснефти" повідомляли, що Шредера запросили до ради директорів компанії "Роснефть" в якості незалежного директора.

Герхард Шредер був канцлером ФРН з 1998 до 2005 рр, він негативно ставиться до санкцій ЄС проти Росії, оскільки вони "завдають значної шкоди обом сторонам".

У жовтні 2016 року Шредер очолив раду директорів дочки "Газпрому", компанії "Північний потік-2".