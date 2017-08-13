В США сталися сутички на мітингу націоналістів
У студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу націоналістів із супротивниками.
Про це повідомляє Голос Америки.
Група білих націоналістів зібралася в суботу на території Університету Вірджинії в Шарлотсвіллі в рамках підготовки до акції "Об'єднаємо правих", змусивши губернатора штату закликати людей триматися подалі від університетського містечка.
Напередодні, в п'ятницю ввечері, група демонстрантів також пройшла через університетське містечко в Шарлотсвіллі зі смолоскипами, скандуючи гасло: "Життя білих має значення". Під час цього маршу сталося зіткнення білих націоналістів з противниками маніфестації.
Поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб запобігти подальшому насильству. Щонайменше одну людину було заарештовано, а кілька інших - отримали легкі поранення.
Раніше очікувалося, що в суботній акції візьмуть участь від 2-х до 6 тисяч осіб, які незадоволені знесенням місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.
У зв’язку з цим в штаті Вірджинія запроваджено надзвичайний стан.
Президент США Дональд Трамп у Twitter закликав до єдності і засудження ненависті.
"В Америці немає місця на такий вияв насильства. Давайте станемо разом, як один", - написав він.
Губернатор Вірджинії Террі Маколифф оголосив підвищену готовність для Національної гвардії штату з метою попередити нові зіткнення між білими націоналістами і їх противниками.
Він також сказав, що дав вказівки силам безпеки діяти швидко і рішуче, якщо знову виникнуть спалахи насильства.
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