В США біля міста, де відбувся мітинг ультраправих, розбився поліцейський вертоліт

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Неділя, 13 серпня 2017, 01:42

У США біля міста Шарлотсвілл, де відбулися сутички між учасниками мітингу ультраправих і їх противниками, розбився поліцейський вертоліт, загинули двоє людей.

Про це з посиланням на місцеву поліцію пише The Daily Progress.

Інцидент стався біля гольф-корту Birdwood. З тих, хто перебував на землі, ніхто не постраждав.

Причини аварії розслідуються. Місцеві жителі розказали, що вертоліт летів низько над будинками і врізався у дерева.

Поліція штату не повідомила, чи брав цей вертоліт участь у спостереженні за сутичками в Шарлотсвіллі.

Теми: США
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