Мюллер хоче допитати колишнього главу апарату Трампа
Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування можливого втручання Росії в американські вибори, хоче допитати колишніх і діючих чиновників Білого дому.
Про це пише The New York Times.
Мюллер веде переговори з Білим домом про можливі допити чиновників Білого дому, включаючи колишнього главу адміністрації американського президента Райнса Прібуса і нинішнього Джона Келлі, пише видання, посилаючись на три неназваних джерела.
"Мюллер попросив Білий дім надати інформацію про специфічні зустрічі, хто їх відвідував і чи були якісь записи, транскрипти або документи про них", - розповіли співрозмовники видання.
Колишній глава ФБР Мюллер хоче також дізнатися більше про причини рішення президента США Дональда Трампа звільнити з цієї посади Джеймса Комі.
Раніше президент США називав розслідування Мюллера "полюванням на відьом". Звинувачення в змові Трама і його команди з Москвою переслідують його з моменту вступу на посаду. Росія також неодноразово заперечувала звинувачення у втручанні в вибори президента США.
Минулого місяця агенти ФБР провели обшук в будинку колишнього глави кампанії президента Трампа Пола Манафорта, вилучивши документи та інші матеріали.
Розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також передбачуваного втручання РФ у вибори також займаються спеціальний комітет Конгресу США і Федеральне бюро розслідувань.
Як відомо, американські спецслужби прийшли до висновку, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії і передвиборний штаб кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів президента США.
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