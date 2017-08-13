Мюллер хоче допитати колишнього главу апарату Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер, який веде розслідування можливого втручання Росії в американські вибори, хоче допитати колишніх і діючих чиновників Білого дому.

Про це пише The New York Times.

Мюллер веде переговори з Білим домом про можливі допити чиновників Білого дому, включаючи колишнього главу адміністрації американського президента Райнса Прібуса і нинішнього Джона Келлі, пише видання, посилаючись на три неназваних джерела.

"Мюллер попросив Білий дім надати інформацію про специфічні зустрічі, хто їх відвідував і чи були якісь записи, транскрипти або документи про них", - розповіли співрозмовники видання.

Колишній глава ФБР Мюллер хоче також дізнатися більше про причини рішення президента США Дональда Трампа звільнити з цієї посади Джеймса Комі.

Раніше президент США називав розслідування Мюллера "полюванням на відьом". Звинувачення в змові Трама і його команди з Москвою переслідують його з моменту вступу на посаду. Росія також неодноразово заперечувала звинувачення у втручанні в вибори президента США.

Минулого місяця агенти ФБР провели обшук в будинку колишнього глави кампанії президента Трампа Пола Манафорта, вилучивши документи та інші матеріали.

Розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також передбачуваного втручання РФ у вибори також займаються спеціальний комітет Конгресу США і Федеральне бюро розслідувань.

Як відомо, американські спецслужби прийшли до висновку, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії і передвиборний штаб кандидата від цієї партії Гілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів президента США.