Поліція назвала ім'я водія, який в'їхав у натовп активістів в Шарлотсвіллі

Поліція підозрює в наїзді на активістів, які протестували проти мітингу ультраправих в місті Шарлотсвілл, 20-річного жителя Огайо Джеймса Алекса Філдса.

Про це повідомляє CBS News.

Філдсу пред'явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня і заподіянні тілесних ушкоджень в результаті наїзду.

Жертвою наїзду стала 32-річна жінка, яка переходила вулицю, ще 5 постраждалих від дій Філдса знаходяться в критичному стані.

Як видно з відеозапису зіткнення, від удару автомобіля кілька людей відкинуло в повітря, потім водій включив задню передачу, намагаючись втекти з місця злочину.

James Alex Fields, Jr. 20, of Ohio, has been charged in the fatal wreck in Charlottesville, Va. https://t.co/wOgB4b0Tvt pic.twitter.com/SAQldyFEez — CBS News (@CBSNews) August 13, 2017

Мати підозрюваного повідомила The Associated Press, що вона знала, що її син пішов на мітинг у Вірджинії, але не знала, що це був марш білих расистів. За її словами, вона б здивувалася, якби її син дотримувався ультраправих поглядів.

Як повідомлялось, в США у студентському містечку Університету Вірджинії відбулися зіткнення учасників мітингу ультраправих із їх противниками.

Акція була організована на знак протесту проти знесення місцевого монумента, присвяченого пам'яті генерала Конфедерації Роберта Лі, одного з військових лідерів південців за часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.

Під час масових заходів невідомий на автомобілі в’їхав у натовп активістів, які виступали проти мітингу ультраправих. В результаті 1 людина загинула і щонайменше 26 опинилися в лікарні. Пізніше водій автомобіля був заарештований.

У зв’язку з цим в штаті Вірджинія запроваджено надзвичайний стан.