Доба в АТО: 17 обстрілів, у бойовому зіткненні загинув боєць ЗСУ

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, двоє поранені, ще 6 отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку ввечері бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських укріпленнях неподалік Водяного. При цьому ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. В наслідок цього протистояння один український боєць загинув, один отримав поранення. Крім того вже вночі, бандити застосували міномет калібру 120 мм у районі Новотроїцького.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем ворога опинились опорні пункти ЗСУ в Опитному. Крім того з озброєння БМП бойовики били по шахті Бутівці.

На Луганському напрямку було найбільше обстрілів за добу. Ввечері двічі противник обстрілював підступи до Кримського з кулеметів. А з мінометів калібру 82 мм злочинці накривали позиції бійців ЗСУ неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки. Також бойовики активно застосовували міномети різних калібрів у районі Троїцького.