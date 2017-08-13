На Одещині вбили військовослужбовця ВМС ЗСУ

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Неділя, 13 серпня 2017, 10:26

В Одеській області вбито військовослужбовця Військово-морських сил ЗС України Арслана Шейхова. 

Про це пише "Думская" з посиланням на прес-центр командування ВМС ЗС України.

Згідно з повідомленням, трагедія сталася у с.Єгорівка Роздільнянського району 11 серпня.

Обставини загибелі військовослужбовця з'ясовуються правоохоронними органами, хід розслідування тримає на контролі ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Радник начальника Генштабу ЗСУ Олена Вербицька повідомила, що матрос перебувв у законному звільнення, разом з родиною святкував свій 33-й день народження. Близько 19:00 до нього заїхав знайомий - громадянин Злой В.І. 1976 року народження.

"За кілька хвилин вони поїхали у невідомому напрямку, з того моменту Шейхова живим більше ніхто не бачив. О 23:50 сільський лікар виявив біля воріт свого будинку труп матроса", - повідомила Вербицька.

Під час огляду тіла було виявлено множинні садна на тілі та голові, переломи носа і черепа.

"За попередньою інформацією судмедексперта, смерть Шейхова наступила в зв'язку з тим, що він захлинувся блювотними масамию Про вищезазначені тілесні ушкодження, які є несумісними з життям, взагалі не йдеться", - зазначила вона і додала, що Злой В.І. "є колишнім співробітником органів МВС і сином екс-голови Єгоровського радгоспу", і можливо висновок експерта пов'язаний саме з цим. 

Теми: Одеська область Збройні сили
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