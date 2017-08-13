АТО: Один військовий загинув, двох поранено, ще троє зазнали травмувань

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Неділя, 13 серпня 2017, 12:53

В результаті бойових дій у зоні проведення АТО один український військовий загинув, двох поранено, ще троє зазнали травмувань.

Про це  на брифінгу 13 серпня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник. 

За даними штабу, найнеспокійніше було  на Луганському  напрямку: бойові дії велися на Бахмутській трасі та у Попаснянському районі.

"Бойовики в темну пору доби активно використовували міномети, випустили по силах АТО майже 50 мін. Застосовували бронетехніку. Сили ЗСУ відповідали окупантам вогнем", - зазначив Мотузяник. 

У напрямку Донецька бойові дії велися на ділянці фронту "шахта Бутівка - н.п. Опитне". Важку зброю противник  не застосовував. На усі обстріли з боку бойовиків сили АТО вели вогонь у відповідь. 

На Маріупольському напрямку бойовики здійснили 4 обстріли,  застосували міномети і випустили 20 мін.

Окрім того у Бахмутському районі поблизу с.Луганське на вибуховому пристрої підірвався трактор, водій зазнав ушкоджень і був доправлений до лікарні. 

"З початку року це вже шостий випадок на Донеччині, коли цивільна техніка натрапляє на вибухові пристрої",- зазначив Мотузяник. 

Українська правда

Теми: АТО Донбас жертви
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