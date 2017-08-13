На Закарпатті через негоду знеструмлено 8 населених пунктів 

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Неділя, 13 серпня 2017, 13:42

Через несприятливі погодні умови на Закарпатті сталися аварійні відключення електроенергії, без електроенергії залишаються вісім населених пунктів Мукачівського та Берегівського районів.

Про це 13 серпня повідомив глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

За його даними, протягом ночі через відсутність електроенергії українська частина пункту пропуску "Лужанка" на українсько-угорському кордоні кілька годин не працювала, перетин кордону здійснювався через ПП "Вилок".

Станом на ранок 13 серпня МПП "Лужанка" працює у звичайному режимі.

"У Свалявському та Великоберезнянському районах сильний вітер повалив на проїжджу частину кілька дерев. Рух автотранспорту вже відновлено. У м.Берегово вночі не працювала каналізаційно-насосна станція, внаслідок чого вода затопила три вулиці. Наразі центральна частина Берегова лишається знеструмленою. Протягом найближчих годин постачання електроенергії має бути відновлено по всій області", - повідомив глава ОДА. 

 
 
Фото - mukachevo.net

За даними ДержНС, найбільше від негоди постраждали Ужгородський, Великоберезнянський та Берегівський район, пише Mukachevo.net.

"Внаслідок зливи і через захаращеність водовідвідних канав відбулось підтоплення 9 дворогосподарств у с. Чома Берегівського району та м. Ужгород. Також внаслідок сильних поривів вітру відбулось падіння дерев у с. Мирча В.Березнянського та на автошляху Київ-Чоп  біля с. Неліпино Свалявського району", - йдеться у повідомленні.

Українська правда 

Теми: Закарпаття погода
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