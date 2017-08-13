Розвідка: Вісім бойовиків з ОРДО загинули в Сирії у складі контингенту ЗС РФ

Вісім бойовиків, що воювали на боці "ДНР", загинули у Сирії у складі військового контингенту ЗС РФ.

Про це 13 серпня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Підтверджено черговий факт участі військовослужбовців штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) у складі військового контингенту ЗС РФ в Сирії. У Сирії загинули 8 та отримали поранення 2 військовослужбовців полку, у тому числі командир мінометної батареї", - зазначили у розвідці.

Також зазначено, що загиблі не є громадянами РФ та будуть поховані на території Сирії.