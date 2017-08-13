У Білорусі затримали машину з номерами "ЛНР"
У Могильові (Білорусь) автомобіль з номерами терористичної організації "Луганська Народна Республіка" заарештували і помістили на штрафмайданчик.
Про це повідомляє місцеве видання "Наша Нива".
"Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля", - пише видання.
Повідомляється, що мешканець Могильова Володимир Шанцев звернувся до ДАІ Жовтневого району із запитом, яким чином машина з номерними знаками невизнаної території потрапила до Білорусі та що роблять правоохоронні органи, щоб не допускати на територію країни транспортні засоби, які загрожують безпеці громадян.
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