У Білорусі затримали машину з номерами "ЛНР"

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Неділя, 13 серпня 2017, 15:40

У Могильові (Білорусь) автомобіль з номерами терористичної організації "Луганська Народна Республіка" заарештували і помістили на штрафмайданчик.

Про це повідомляє місцеве видання "Наша Нива".

"Міліція направила запити до компетентних органів України для перевірки реєстрації автомобіля", - пише видання.

Повідомляється, що мешканець Могильова Володимир Шанцев звернувся до ДАІ Жовтневого району із запитом, яким чином машина з номерними знаками невизнаної території потрапила до Білорусі та що роблять правоохоронні органи, щоб не допускати на територію країни транспортні засоби, які загрожують безпеці громадян.

Теми: "ЛНР" Білорусь
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