Поліція: У Маріуполі затримали інформатора бойовиків

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Неділя, 13 серпня 2017, 15:50

У Маріуполі затримано мешканця Волноваського району Донеччини, який 1.5 роки був інформатором бойовиків ОРДО

Про це 13 серпня повідомили в управлінні поліції Донецької області.

43-річного мешканця села Веселе було затримано під час спроби перетнути стоп-контроль та доправлено до Кальміуського відділення поліції.

"Щоразу телефонуючи своєму товаришеві на прізвисько "Атаман" у розмові чоловік розповідав, що в конкретний час повз його будинок проїхала військова колона. Інформував про все у подробицях: кількісний склад техніки та особового складу, напрямок руху та ймовірне місце подальшої дислокації", - зазначили у поліції.

Згодом чоловік припинив усі контакти з представником "ДНР". 

"Оскільки його було викрито поліцейськими, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.256 "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності" КК України", -  повідомили у поліції. 

Також у Нацполіції повідомили, що з початку року на Донеччині виявлено 177 бойовиків, з них 152 затримані, 25 – оголошені в розшук.

Українська правда 

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