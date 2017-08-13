Ломаченко проведе бій з Рігондо на початку грудня

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Неділя, 13 серпня 2017, 16:08

Бій чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка проти чемпіона WBA і IBO у другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо відбудеться 9 грудня у Нью-Йорку в Madison Square Garden.

Про це пише Вoxingtalk.

Згідно з повідомленням, промоутерська компанія Ломаченко Top Rank вже зарезервувала спортивну арену на зазначену дату.

"Бій між Ломаченко і Рігондо стане першим в історії поєдинком дворазових чемпіонів Олімпійських ігор на профі рингу. При цьому кубинцеві доведеться додати у вазі одразу на дві вагові категорії", - зазначає видання. 

Також вказано, якщо бій з Рігондо зірветься, Ломаченко проведе реванш з мексиканським боксером Орландо Салідо, який відбудеться у той же день,  але на іншій арені.

Українська правда 

Теми: спорт
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