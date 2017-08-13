Погода: Тиждень почнеться з дощами та грозами

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Неділя, 13 серпня 2017, 16:31

У понеділок в Києві  - мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. 

За даними Укргідрометцентру, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі +19...+21, вдень +25...+27.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15, удень +22...+27.

На півночі мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі +16...+21, вдень +23...+28. 

У центрі України мінлива хмарність, уночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Вночі +15...+20, вдень +27...+32. 

На сході України - мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі +17...+22, вдень +32...+37.

 

На півдні мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +17...+22, вдень +30...+35. 

У Криму мінлива хмарність, уночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19...+24, вдень +31...+36. 

13 серпня температура води становила в Чорному й Азовському морях +23...+28, у Дніпрі біля Києва +24.

Українські новини

Теми: погода
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