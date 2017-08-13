У Києві через "мінування" евакуювали Центральний вокзал

У неділю після 17 години через повідомлення про замінування евакуювали працівників та відвідувачів Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Близько 18:10 через гучномовці повідомили, що вокзал знову відкритий, вибухонебезпечних предметів не знайшли.

Представник "Укрзалізниці" повідомив, що затримки в русі поїздів немає, посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Пізніше в поліції Києва повідомили, що через повідомлення про замінування залізничного вокзалу евакуювали 1250 осіб.

"Аби убезпечити громадян, територію обгородили та евакуювали 1170 пасажирів і 70 працівників вокзалу. Збоїв у русі потягів не було", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські провели ретельний огляд, у результаті якого жодних небезпечних предметів і речовин не виявили. Роботу вокзалу відновили близько 18:00.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Поліція розшукує жартівника.

Українська правда